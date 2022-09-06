Красноярск, 6 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Ребёнок получил травмы в результате падения футбольных ворот на спортплощадке в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 сентября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Пострадавший — семилетний мальчик. По версии следствия, вечером 5 сентября он вместе с бабушкой и дедушкой пришёл на спортплощадку на улице Авиаторов. Ребёнок собирался поиграть в мяч. Во время игры он повис на незакреплённых воротах. Ворота опрокинулись и упали на ребёнка, ударив его по голове.

Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске в мае 2022 года из-за штормового ветра на 11-летнего мальчика на стадионе опрокинулись футбольные ворота. Ребёнка госпитализировали в медучреждение с травмой головы.

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