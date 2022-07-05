Омск, , 08:17 — REGNUM Несчастный случай с ребёнком произошёл в Омске из-за штормового ветра. На мальчика на стадионе опрокинулись футбольные ворота. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 июля в прокуратуре Омской области.

Футбольный мяч jarmoluk

Проверку по данному факту провела прокуратура Ленинского округа Омска. Установлено, что 6 мая 2022 года администрация Ленинского округа организовала соревнование по мини-футболу, в котором приняли участие дети. После старта соревнования начался штормовой ветер. Несмотря на то, что погода серьёзно ухудшилась, мероприятие не приостановили.

Во время игры футбольные мини-ворота из-за ветра опрокинулись и упали на 11-летнего участника соревнования. Его госпитализировали в медучреждение с травмой головы.

По результатам проверки внесено представление главе администрации Ленинского административного округа Омска. Специалиста, ответственного за организацию спортивного мероприятия, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года следствие в Красноярске возбудило уголовное дело по факту получения 13-летним ребёнком травм в результате падения ворот.

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