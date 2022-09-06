Канберра, 6 сентября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. На межпартийном заседании лидер Национальной партии Австралии Дэвид Литтлпрауд сказал своим коллегам, что лейбористское правительство должно готовиться к «рукопашному бою» по ключевым политическим вопросам. В свою очередь лидер оппозиции Питер Даттон предупредил, что новое лейбористское правительство страны слишком «высокомерно». Об этом 6 сентября написала австралийская The Guardian.

Australian Embassy Jakarta Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон

Даттон также призвал лейбористов опубликовать более подробную информацию о том, как будет действовать создаваемый в парламенте Австралии орган по защите прав и интересов коренных народов, заявив, что правительство «придумывает что-то новое по ходу дела». Лидер оппозиции отметил, что «Коалиция» не выработает окончательную позицию по этому вопросу до тех пор, пока не появится больше информации со стороны правительства, которое проталкивает предложение.

Депутаты от Национальной и Либеральной партий встретились в Канберре 6 сентября. На совещании также было решено поддержать большую часть законодательной повестки дня правительства, которая будет представлена в Палату представителей на текущей неделе, включая законопроекты о поправках к работе казначейства, доступе к медицинской марихуане и избирательных обязательствах в отношении медсестер, работающих круглосуточно и без выходных.