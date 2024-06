Канберра, 6 сентября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. 6 сентября сотни беженцев собрались у здания парламента Австралии в Канберре, призывая правительство страны предоставить им постоянные визы. Об этом сообщил телеканал Nine News.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

Некоторые из них держали плакаты с такими лозунгами, как «Не бросайте нас» и «Мы хотим сделать все честно».

В правозащитной организации People Just Like Us, занимающейся отстаиванием интересов беженцев, заявили, что многие люди годами не виделись с семьями, провели время в заключении и до сих пор сталкиваются с неопределенностью относительно того, разрешат ли им получить право остаться в Австралии на постоянной основе.

Участники протеста призвали федеральное правительство устранить накопившиеся заявки на получение виз и изменить миграционную политику Австралии.