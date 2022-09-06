Сидней, Австралия, 6 сентября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. 6 сентября представители Профсоюза железнодорожников, водителей трамваев и автобусов (RTBU) выступили с гневным заявлением, раскритиковав «дезинформацию» о трудовом споре с правительством Нового Южного Уэльса, в результате которого пассажиры поездов в Сиднее, крупнейшем мегаполисе Австралии, сильно пострадали от забастовок рабочих. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пути

Секретарь профсоюза Алекс Клаассенс заявил журналистам, что предположения о том, что действия рабочих носили политический характер, «просто нелепы».

«Сегодня в некоторых СМИ появились сообщения о том, что действия железнодорожников носят чисто политический характер. Это предельно далеко от истины … Железнодорожники борются с небезопасными условиями труда уже более шести лет, и мы будем продолжать бороться, независимо от того, кто находится в правительстве, пока не будем уверены, что безопасность пассажиров не будет подвергаться риску со стороны транспортных средств», — сказал он.

Напомним, что после трудных переговоров правительство штата и профсоюз не достигли взаимного понимания. В этой связи 6 сентября спор был передан на рассмотрение Комиссии по справедливому труду.