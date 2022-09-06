Париж, 6 сентября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В семнадцати департаментах Франции, расположенных на востоке страны, объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за шторма, передает BFM TV.

Bankoboev.ru Шторм

Метеорологическая служба Франции предупредила жителей о штормах на востоке страны.

На юге страны количество дождей увеличится. Это может привести к наводнениям. Уровень воды, по прогнозам, достигнет от 50 до 80 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, судебный процесс по делу о нападении в Ницце начинается в понедельник, 5 сентября, перед специально составленным судом присяжных, который заседает в Париже.

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