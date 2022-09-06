Москва, 6 сентября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Москве 6 сентября ожидаются местами небольшие осадки. Об этом РИА Новости заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь в Москве

«Погода будет облачная с неустойчивыми прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. +10…+12 в Москве, +8…+13 в Подмосковье», — сказал Леус.

По его словам, ветер будет северо-западным 4-9 м/с, а атмосферное давление немного снизится — до 749 мм ртутного столба.