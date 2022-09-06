Москва, 6 сентября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Евросоюз не задумывается о последствиях военной поддержки киевского режима, настрой на затягивание конфликта угрожает безопасности всего континента. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Он отметил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель открыто говорит о тренировке киевских военных подразделений рядом стран ЕС. Перспективы создания тренировочной миссии Евросоюза обсуждались в конце августа на неформальной встрече министров обороны стран-членов ЕС в Праге. Помимо поставок Киеву оружия и военной техники страны ЕС «стремятся упорядочить военную деятельность» на территории б. УССР «под своим началом».

«Делают это, не задумываясь о последствиях. Боррель продолжает выступать с воинствующими заявлениями, которые не имеют ничего общего с дипломатией», — подчеркнул Руденко в беседе с РИА Новости.

По его словам, это указывает на нежелание ЕС приближать мир и сохранение линии на затягивание конфликта. Воплощается сценарий по превращению б. УССР в очаг постоянной напряжённости и нестабильности у границ России.

Киеву поставляют оружие, от которого гибнут мирные люди, женщины и дети. Разрушается гражданская инфраструктура, ударам подвергаются критические объекты, такие как Запорожская АЭС. Это ставит под угрозу безопасность всего европейского континента, добавил Руденко.

Читайте также: Боррель: политика Европы в отношении РФ будет гораздо более автономной