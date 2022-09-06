Берёзовский, Свердловская область, 6 сентября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Берёзовском Свердловской области вандалы испортили флаги, которые висели по периметру парка культуры. В том числе испорчен был флаг России, пишут СМИ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

Инцидент произошёл 5 сентября. Его запечатлели камеры видеонаблюдения, находящиеся в парке. На кадрах видно, как молодые люди бегают по парку с флагами и топчут их. Вандалы смогли сорвать символы парка и города. Флаг России сорвать не удалось, тем не менее вандалы растянули его.

«Мало того, что это порча городского имущества, которое стоит денег, так это еще уголовная ответственность за надругательство над государственным флагом», — цитирует директора парка культуры Берёзовского Кирилла Чердынцева E1. Директор уже обратился в полицию.