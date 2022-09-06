Таллин, 6 сентября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Центральные союзы работодателей и профсоюзов Эстонии на прошедших в понедельник, 5 сентября, переговорах договорились, что минимальный размер оплаты труда в 2023 году вырастет до 725 евро в месяц. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

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По сравнению с действующей ставкой, с января «минималка» вырастет на 71 евро или на 10,9% и составит 39,3% от средней зарплаты в Эстонии в 2023 году, прогнозируемой министерством финансов.

Это означает, что с учетом повышения не облагаемого подоходным налогом минимума, люди с низкими доходами начнут получать в месяц более чем на 100 евро больше.

Соглашение делегаций работодателей и профсоюзов должно быть утверждено руководящими органами Центрального союза работодателей и Центрального союза профсоюзов.

Соглашение работодателей и профсоюзов являлось важнейшим условием для реализации плана по повышению «минималки», разработанного новым правительством Эстонии. Теперь открыт путь к его реализации через утверждение в виде закона, предлагаемого кабинетом министров парламенту.