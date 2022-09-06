Гагра, Абхазия, , 09:55 — REGNUM Представители общественности Абхазии в ходе встречи с президентом республики Асланом Бжанией призвали его отозвать подписанное, но пока не ратифицированное соглашение о передаче в собственность правительства России госдачи «Пицунда». Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».

Абхазия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным журналистов, встреча прошла 5 сентября при содействии Общественной палаты. Отмечается, что заявления общественников по поводу «Пицунды» были довольно эмоциональными.

«Если бы речь шла только о территории вокруг зданий на госдаче, это одно дело, а тут по соглашению в собственность передается пол-Пицунды плюс акватория», — сказал общественный деятель Леван Микаа.

Он призвал отозвать соглашение и изменить его текст, внести, что разрешается строить на арендуемой территории, а что — нет, так же указать меры ответственности за нарушение условий соглашения.

Сообщается, что в ходе встречи с общественниками Бжания поручил создать экспертную группу с участием юристов из администрации президента и общественников. Им нужно будет сделать экспертное заключение по документу.

Напомним, что в июне стало известно о подписанном Бжанией в январе соглашении о передаче комплекса «Пицунда» в собственность РФ. Это вызвало возмущение в оппозиции и в обществе. Парламент не успел рассмотреть документ до летних каникул.