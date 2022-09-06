Пекин, 6 сентября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Поскольку российский энергетический гигант Газпром 3 сентября закрыл один из своих магистральных газопроводов в Европу, опасения по поводу надвигающегося энергетического кризиса, а также потенциальной экономической рецессии в Европе еще более усилились, в то время как китайские эксперты отмечают, что континент несет на себе основную тяжесть возглавляемой США западной экономической войны против России, сообщает 5 сентября газета Global Times.

Официальный сайт ПАО «Газпром» «Северный поток»

Газпром отменил возобновление поставок газа по трубопроводу «Северный поток», сославшись на утечку в турбине, сообщает Reuters. Согласно отчету, европейские страны ожидали возобновления поставок по трубопроводу, поскольку они изо всех сил пытались контролировать растущие цены на газ. Последнее событие привлекло внимание всего мира, и многие выразили обеспокоенность по поводу надвигающегося энергетического кризиса в Европе предстоящей зимой, который может еще больше обострить экономические проблемы в одном из крупнейших экономических блоков мира.

В отчете Wall Street Journal говорится, что европейцы опасаются «долгой, холодной» зимы, если Россия поставит на паузу поставки природного газа. В сообщении CNBC говорится, что газовый кризис «подрывает экономические перспективы Европы». Хуже всего то, что, по сообщениям некоторых СМИ, нехватка газа по всей Европе может продлиться несколько зим.

Хотя ЕС активно ищет замену российскому газу, он не может заменить его полностью и фундаментально решить европейский энергетический кризис из-за ограниченного объема сжиженного природного газа (СПГ) на продажу и отсутствия импортных терминалов в Европе, сказал независимый научный сотрудник по международной стратегии Чэнь Цзя в интервью Global Times.

«Как только Россия полностью прекратит поставки, даже если ЕС попытается найти замену в таких странах, как Великобритания и Норвегия, дефицит все равно составит примерно 130 млн кубометров в день», — сказал Чэнь, добавив, что зарубежные транспортные возможности ЕС достигли своего предела, в то время как его собственный план сохранения энергии не может полностью компенсировать дефицит поставок газа.

Профессор Пекинского университета технологий и бизнеса Хун Тао также заявил Global Times в воскресенье, что, если приостановка «Северного потока» продлится, это, несомненно, приведет к «фатальному энергетическому кризису» в Европе.

«Из-за таких шагов, как сокращение импорта газа из России и введение ценового ограничения на глобальные закупки российской нефти, усилия Европы по резервированию нефти и природного газа в конечном итоге не решат серьезную энергетическую проблему, поскольку эмбарго и ценовые ограничения противоречат рыночным правилам, что только усугубит нехватку энергии», — сказал Хун.

Ожидается, что дальнейшее сокращение экспорта российских энергоносителей в Европу также усугубит экономическую ситуацию в ЕС, вызвав такие проблемы, как дальнейший рост цен на сырьевые товары, трудности в производстве компаний и более высокие издержки для компаний, считают аналитики. Колебания в поставках энергоносителей из России уже привели к значительному росту цен на газ в Европе. Согласно данным, приведенным в отчете CNBC, цены на газ в Европе были повышены примерно в пять раз в период с августа 2021 года по июнь этого года.

Европейская комиссия ранее прогнозировала, что экономика ЕС вырастет на 2,7% в этом году и на 1,5% в следующем году, но полное прекращение поставок газа из России может привести к рецессии позже в 2022 году. Между тем аналитики заявили, что США сыграли активную роль в разжигании разногласий между Европой и Россией в своих собственных интересах, поскольку американские компании извлекли большую выгоду из борьбы ЕС за поиск альтернативных источников энергии.

«Как оказалось, США выиграли от энергетического кризиса больше всего, открыв огромный рынок для американских поставщиков газа, ужесточив контроль над Европой и нанеся ущерб ключевому экспорту России», — сказал Global Times пекинский эксперт по международным делам, говоривший на условиях анонимности.

По состоянию на июнь США экспортировали около 57 млрд кубометров СПГ, из которых 39 млрд кубометров, или 68%, направлялись в Европу, согласно данным Refinitiv. Это по сравнению с 34 млрд куб. м, или 35% экспорта СПГ, отправленного в Европу в течение 2021 года, когда экспорт американского СПГ составил около 97 млрд куб. м, по данным Reuters.

Чэнь отметил, что побочные эффекты решения Европы последовать примеру США быстро нарастают, поскольку это не только привело к снижению качества жизни людей в ЕС, но и нарушило работу глобальных энергетических, сырьевых и финансовых рынков.