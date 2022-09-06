Варшава, 6 сентября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. «Лавину отчаянных сообщений» от граждан получает из-за инициативы польской нефтегазовой компании PGNiG о повышении цены на газ в 12–5 раз бывший премьер-министр Польши, лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск. Он заявил об этом 5 сентября в ходе выступления на текстильной фабрике в городе Константинув-Лодзький, его слова приводит телеканал Polsat News.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Эта петля затягивается настолько туго, что в январе и феврале упадут десятки, а может быть, и сотни лучших польских заводов», — отметил он, говоря о росте цен на газ.

Также Туск назвал складывающуюся в этом вопросе ситуацию драматической, указав, что происходящее на протяжении нескольких последних недель «выходит за рамки воображения».

Кроме этого, бывший польский премьер-министр обвинил нынешние власти страны и PGNiG в том, что они пытаются заставить предпринимателей приобретать газ по завышенным ценам. При этом Туск уточнил, что в данный момент стоимость голубого топлива в Польше, по его информации, в 2,5– раза дороже по сравнению с Германией, Францией, Испанией или Португалией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что турецкая компания Baykar Makina в октябре начнет поставки своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2 в Польшу.