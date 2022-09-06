Воронеж, 6 сентября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Юрий Бай уволен с должности руководителя департамента труда и занятости Воронежской области, сообщили 6 сентября в пресс-службе правительства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Правительство Воронежской области

Указ об освобождении Бая от должности подписал губернатор Александр Гусев. Как уточняется, Юрий Бай покидает пост по собственной инициативе.

Юрий Бай являлся одним из «долгожителей» в правительстве Воронежской области. Так, с 2009 года он занимал пост руководителя управления занятости населения Воронежской области, департаментом труда и занятости руководил с января 2014 года.