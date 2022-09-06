Петропавловск-Камчатский, 6 сентября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов 5 сентября представил президенту России Владимиру Путину основные направления мастер-плана развития Петропавловска-Камчатского, сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Поручение разработать мастер-планы для 25 городов с численностью более 50 тыс. человек, а также для Тынды и Северобайкальска, Владимир Путин дал на прошлогоднем ВЭФ. На примере именно Петропавловска-Камчатского глава государства оценил текущие результаты проделанной работы.

Владимир Солодов рассказал об основных направлениях, которые в итоге должны привести к тому, чтобы столица края стала комфортной для проживания населения, чтобы число жителей увеличилось до 2030 года на 5% и чтобы успешно развивалась экономика.

«Базовые отрасли, которые у нас сложились в городе — это рыболовство и рыбопереработка, туризм, судоремонт и судостроение, энергетика, — останутся таковыми, но в каждой из этих отраслей мы создадим так называемые базовые сектора, базовые рабочие места, которые будут производить продукцию, востребованную за пределами Петропавловска-Камчатского. В результате из 20,8 тысячи новых рабочих мест, которые будут созданы, 65 процентов будут носить именно такой характер. Наибольший рост в абсолютных значениях мы видим в сфере рыбопереработки, потому что, безусловно, она остаётся базовой для Камчатки, однако с точки зрения динамики туризм даже больший рост, с точки зрения процентов роста, покажет», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов на встрече с президентом России Владимиром Путиным 5 сентября попросил для бизнеса компенсации из бюджета для выполнения обязательств по льготам населению в районах Крайнего Севера.