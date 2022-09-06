Петропавловск-Камчатский, 6 сентября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов на встрече с президентом России Владимиром Путиным 5 сентября попросил для бизнеса компенсации из бюджета для выполнения обязательств по льготам населению в районах Крайнего Севера, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Жители Крайнего Севера имеют право на 24 дополнительных дня к отпуску, а также на оплату проезда всей семьи к месту отдыха раз в два года. С выполнением этих гарантий не справляются частные компании, особенно представители малого бизнеса.

«Когда мы распространяем это на малый бизнес, подчас они не способны почти вынести такую нагрузку, они неконкурентоспособными становятся», — сказал Солодов Путину.

Власти края совместно с Минвостокразвития разработали механизм, по которому предлагается компенсировать малому бизнесу 50% расходов на оплату сотрудникам проезда в отпуск. Солодов заявил, что на эту меру региону потребуется 170 млн рублей.

Владимир Путин попросил Солодова представить свои предложения в правительство РФ, которому он поручит проработать их.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за последний год в 2,5 раза увеличилось количество строек. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал губернатор края Владимир Солодов.