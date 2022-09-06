Владивосток, 6 сентября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Господдержку на возобновление подземной добычи алмазов в городе Мирном в Якутии пообещал компании АЛРОСА министр финансов РФ, по совместительству глава Наблюдательного совета компании Антон Силуанов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе алмазодобытчика. Тему обсуждали 6 сентября на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке.

Staselnik Карьер Мир. Мирный. Республика Саха (Якутия)

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Новый рудник получит название «Мир-Глубокий». Предполагается, что вложения в его создание окупятся. Строительство шахты обсуждалось на встрече главы Якутии Айсена Николаева с гендиректором АЛРОСА Сергеем Ивановым.

«Разработка месторождения в текущих условиях является рентабельной. Антон Силуанов поручил проработать вопрос оказания государственной поддержки АЛРОСА при реализации данного проекта. Так что на сегодняшний день планы по строительству нового подземного рудника приобретают реальные очертания», — отметил Айсен Николаев.

Сергей Иванов заверил, что при создании новых шахт для добычи алмазов подземным способом будут соблюдаться все меры безопасности, в том числе при эксплуатации рудника.

«Легендарная кимберлитовая трубка «Мир», вокруг которой вырос сначала город Мирный, а потом и весь Мирнинский район, имеет стратегическое значение для Якутии и всей алмазодобывающей отрасли страны», — уверен Сергей Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года в подземный рудник «Мир» прорвалась вода. Шахту затопило, в ней остались восемь горняков. Тогда жители Мирного говорили о том, что водой подземные выработки заливало давно, но меры не предпринимались, проблему игнорировали.