В Якутии создадут новый рудник возле затопленного «Мира»
Владивосток, 6 сентября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Господдержку на возобновление подземной добычи алмазов в городе Мирном в Якутии пообещал компании АЛРОСА министр финансов РФ, по совместительству глава Наблюдательного совета компании Антон Силуанов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе алмазодобытчика. Тему обсуждали 6 сентября на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке.
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Новый рудник получит название «Мир-Глубокий». Предполагается, что вложения в его создание окупятся. Строительство шахты обсуждалось на встрече главы Якутии Айсена Николаева с гендиректором АЛРОСА Сергеем Ивановым.
Сергей Иванов заверил, что при создании новых шахт для добычи алмазов подземным способом будут соблюдаться все меры безопасности, в том числе при эксплуатации рудника.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года в подземный рудник «Мир» прорвалась вода. Шахту затопило, в ней остались восемь горняков. Тогда жители Мирного говорили о том, что водой подземные выработки заливало давно, но меры не предпринимались, проблему игнорировали.