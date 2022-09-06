Красноярск, 6 сентября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 11:00 (местное время) 6 сентября зарегистрировано четыре лесных пожара на площади 42,1 га — в Ермаковском и Шушенском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

Спецтехника и авиация доставила к очагам возгораний лесных пожарных. Два пожара на площади 35 га локализованы. В тушении принимают участие сто человек, задействовано две единицы техники.

По предварительным данным, возгорания возникли по вине местного населения и из-за сухих гроз.

Населённым пунктам огонь не угрожает, заверили в минлесхозе.

Добавим, на юге Красноярского края установился высокий класс пожарной опасности, наблюдается сухая и жаркая погода. Лесопожарный центр усилил группировку за счёт сил северных подразделений. В южные районы выдвинулись 50 специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Сибирского федерального округа сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.

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