Новосибирск, , 13:03 — REGNUM В регионах Сибирского федерального округа (СФО) сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Новосибирской области с 6 по 9 сентября сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса. В Краснозерском и Карасукском районах Новосибирской области — чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В Томской области 6–7 сентября местами ожидается высокая пожароопасность четвёртого класса. В Кемеровской области с 6 по 9 сентября местами сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса.

В Алтайском крае 6–7 сентября местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 °С и выше. С 6 по 9 сентября в регионе сохранится высокая (четвёртого класса) и чрезвычайная (пятого класса) пожароопасность.

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В Республике Алтай 6 сентября сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса.

В южных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 сентября в краевом главке МЧС.

Жителей призывают не использовать открытый огонь, особенно при сильном ветре.

Добавим, по данным Авиалесоохраны, за неделю с 29 августа по 4 сентября в России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 428 лесных пожаров на общей площади 41 690 га.