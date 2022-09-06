Донецк, 6 сентября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Куйбышевский район Донецка и населённый пункт Зайцево. Об этом 6 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 08:10 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Кроме того, уточняется, что в 08:35 киевские войска выпустили по Зайцево пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что граждане б. УССР смогут въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года.