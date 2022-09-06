Абакан, 6 сентября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Синоптики предупредили жителей Хакасии об аномальной жаре, которая может осложнить пожарную обстановку.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности, 7 сентября в регионе ожидается до +35 °С. В связи с этим граждан просят строго соблюдать противопожарные требования. В жаркую погоду высоки классы пожарной опасности.

Напомним, в Хакасии с начала 2022 года зарегистрирован 2141 пожар, в том числе 936 палов травы и степных пожаров. Произошло 90 лесных пожаров, локализован лесной пожар в Таштыпском районе.

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