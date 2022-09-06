Сергеевка, , 08:33 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин прибыл 6 сентября на учения «Восток-2022» на полигон Сергеевский в Приморье, где проведёт совещание и посмотрит военные учения.

Военные учения Василий Иванов, ИА REGNUM

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По информации Министерства обороны РФ, в учениях принимают участие более 2 тыс. военных из разных стран мира. Они покажут применение всех видов оружия, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер-М». Проведут «захват» населенного пункта с привлечением тактического десанта и нанесением массированного огневого удара артиллерией и авиацией для подавления систем управления противника. Далее запланирован переход в наступление и разгром основной группировки войск противника и зачистка населенного пункта и взятие под контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, под Уссурийском в Приморье во время учений «Восток-2022» случилось ЧП — перевернулся грузовик с военными.