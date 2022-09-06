Владивосток, 6 сентября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Новейший корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» поразил крылатой ракетой комплекса «Калибр» морскую цель, находящуюся в Охотском море. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Алексей Акентьев, ПАО «Северная верфь» Корвет «Гремящий»

пресс-служба Минобороны РФ «Ракета, выпущенная с корвета, успешно поразила цель на расстоянии более 300 километров. По условиям стрельбы траектория полёта ракеты была осложнена огибанием естественных препятствий».

В качестве корабля условного противника использовалось судно-мишень. По утверждению военного ведомства, это первая подобная стрельба, проведённая кораблём ВМФ России.

Как сообщало ИА REGNUM, в закрытом городе Вилючинске в Камчатском крае прошла торжественная встреча новейшего корвета «Гремящий».

Читайте также: Президент Путин прибыл на военный полигон учений «Восток-2022»