Петропавловск-Камчатский, 6 сентября, 2022, 07:41 — ИА Регнум. На Камчатке за последний год в 2,5 раза увеличилось количество строек. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным 5 сентября рассказал губернатор края Владимир Солодов, сообщается на сайте Кремля.

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«В 2,5 раза по сравнению с прошлым годом — если быть точным, 271 процент. Связано это с большими инфраструктурными проектами», — сказал Солодов.

Глава региона отметил, что ведётся строительство аэропорта. Новую воздушную гавань Камчатки сдадут в 2024 году.

Также ведётся строительство краевой больницы. После чего планируется возвести новую детскую больницу

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с участниками экологического форума «Экосистема. Заповедный край» 5 сентября президент России Владимир Путин признался в любви Камчатке.