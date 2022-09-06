Москва, 6 сентября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В настоящее время президент России Владимир Путин проводит совещание в закрытом режиме с министром обороны РФ Сергеем Шойгу начальником Генерального штаба Вооружённых Сил РФ — первым заместителем министра обороны Валерием Герасимовым. Об этом 6 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин, Сергей Шойгу и Валерий Герасимов

«В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями Министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов», — сказал он.

Также представитель Кремля уточнил, что это совещание проходит в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября президент России Владимир Путин поручил Счетной палате и «Народному фронту» проанализировать результативность оказания в 2021 и 2022 годах государственной социальной помощи.