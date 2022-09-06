Екатеринбург, 6 сентября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В соединениях и воинских частях Центрального военного округа (ЦВО) в августе прошло более 300 учений различного уровня с подразделениями по противодействию терроризму. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Антитеррористические учения

На занятиях военнослужащие отрабатывали блокировку и уничтожение террористических групп во время нападения на различные военные объекты, учились оказывать первую помощь условно раненным, совершенствовали навыки по разминированию.

пресс-служба ЦВО «Кроме того, в ходе тренировок по противодействию терроризму отрабатывались нормативы по скрытному перемещению, ведению наблюдения за противником и слаженности действий подразделения. Особое внимание также было уделено взаимодействию военнослужащих подразделений антитеррора с легкобронированной и специальной техникой».

Всего в занятиях по антитеррору в ЦВО в августе было задействовано около 1400 военнослужащих и более 100 единиц техники.