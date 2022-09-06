Астана, 6 сентября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Документы, которые использовала подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк для въезда в Россию, являются поддельными. Об этом 6 сентября РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Размещенное в публикации удостоверение личности на территории Казахстана в установленном порядке не оформлялось и не изготавливалось, соответственно, является подделкой», — сообщили в ведомстве.

В МВД Казахстана также заявили о готовности всесторонне помогать в установлении обстоятельств преступления.

В ФСБ России ранее сообщили, что Вовк использовала при въезде на территорию России удостоверение личности жительницы Казахстана, в котором говорилось, что она — Юлия Зайко. Она также трижды меняла автомобильные номера, находясь в России.