Кобяйский район, Якутия, 6 сентября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Якутии экстренно пытаются заготовить корма для скота, которые не успели скосить и высушить летом. В Кобяйском и Верхоянском районах план по сенозаготовке выполнен на 33 и 39% соответственно, поэтому работы продолжаются, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в оперативном штабе республики.

ИА REGNUM Стога сена

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Ситуацию осложняет то, что погода в Якутии дождливая, в муниципалитетах начинается отопительный сезон. Тем не менее, продолжают заготавливать сено также в Вилюйском (план выполнен на 52%), Олёкминском (60%) и Горном районах (66%). Всего в Якутии успели скосить и собрать 330 тыс. тонн сена при плане в 444 тыс. тонн.

Условия для сенокоса сложные, признался заместитель председателя правительства Якутии Михаил Никифоров. Тем не менее, корма продолжают заготавливать более 24 тыс. местных жителей — это порядка 8 тыс. звеньев, также привлечены 208 мобильных бригад.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутян пугают возможностью сокращения поголовья скота из-за нехватки кормов. О сложной ситуации и необходимости принимать экстренные меры ранее писал в соцсетях общественник Айыл Дьулурха.