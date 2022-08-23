Якутск, 23 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Якутян пугают возможностью сокращения поголовья скота из-за нехватки кормов. О сложной ситуации и необходимости принимать экстренные меры написал в соцсетях общественник Айыл Дьулурха, сообщило ИА SakhaDay.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Уборка сена

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«Это не только проблема фермеров, а вопрос продовольственной безопасности для жителей республики», — убеждён общественник.

Он подчеркнул, что проблемы с заготовкой сена возникли из-за сильных дождей, и напомнил якутянам, как они любят кушать молочную продукцию, произведённую в Якутии. Айыл Дьулурха рассказал, что с просьбой найти волонтёров для покоса к нему обратились фермеры из Горного района. Серьёзность ситуации с подготовкой к зиме, по его словам, подтвердил министр сельского хозяйства республики Александр Атласов.

«Это будет добровольчество. Что касается оплаты, то бюджет не предусматривает финансирования для таких добровольцев, но фермеры могут, думаю, отблагодарить зимой мясом, в каждом случае будет решаться индивидуально», — отметил общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее сильные проблемы с заготовкой сена из-за подтоплений возникли в Горном, Кобяйском и Верхоянском районах республики. В Чурапчинском районе сенокос идёт медленно из-за засухи. Сложная ситуация также в Намском, Вилюйском и Верхневилюйском районах.