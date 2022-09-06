Могадишо, 6 сентября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Голод угрожает жителям Сомали в период с октября по декабрь текущего года. Об этом 5 сентября заявил журналистам глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс во время пресс-конференции в Могадишо.

DFID Сомали

«Голод стучится в дверь. Сегодня последнее предупреждение», — указал Гриффитс. Он уточнил, что согласно последним данным, конкретные признаки говорят о том, что голодное время для жителей Сомали наступит уже в октябре и будет продолжаться как минимум по декабрь текущего года.

Гриффитс отметил, что речь идёт в первую очередь о районах Байдабо и Буурхакаба на юге страны. По словам Гриффитса, он был «глубоко потрясён уровнем боли и страданий сомалийцев».

Сомали переживает уже третью засуху за последнее десятилетие, но как отметил Гриффитс, эта последняя засуха «превзошла ужасающие засухи 2010-2011 и 2016–2017 годов по продолжительности и серьезности».

Положение усугубило нашествие саранчи, пересекшей Африканский Рог в 2019–2021 годах и уничтожившей практически полностью посевы и траву, которой в Сомали кормят скот. Слова Гриффитса подтверждены данными ООН, согласно которым около 7,8 миллиона человек, то есть почти половина населения страны, пострадали от засухи, при этом для 213 000 из них в ближайшие месяцы существует угроза голодной смерти.

В ООН требуют немедленного широкомасштабного вмешательства для спасения жизней людей, оказавшихся на грани выживания.