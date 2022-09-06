Владивосток, 6 сентября, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провёл рабочую встречу на ВЭФ с послом КНДР в России Син Хон Чхолем.

Михаил Дегтярев НА ВЭФ-2022

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«У нашего региона и КНДР есть успешный опыт взаимодействия по широкому кругу вопросов, включая торговлю, образование, культуру, молодежные и спортивные обмены, туризм, привлечение трудовых ресурсов, сельское хозяйство. Уверен, наша встреча станет отправной точкой для активизации сотрудничества, которое приостановилось из-за пандемии COVID-19. Мы готовы очно и в онлайн-формате привлекать команды из КНДР к участию в конкурсах профессионального мастерства «Молодые профессионалы» и обучать большее число северокорейских студентов в наших вузах. Нам по-прежнему интересно участие музыкального коллектива КНДР в ежегодном фестивале военных оркестров «Амурские волны», — сообщил в своём телеграм-канале Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, в сферах торговли, науки и техники, культуры будут взаимодействовать Амурская и Кемеровская области. Соответствующее соглашение главы регионов Василий Орлов и Сергей Цивилёв подписали на VII Восточном экономическом форуме 6 сентября.