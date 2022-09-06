Владивосток, 6 сентября, 2022, 07:17 — ИА Регнум. В сферах торговли, науки и техники, культуры будут взаимодействовать Амурская и Кемеровская области. Соответствующее соглашение главы регионов Василий Орлов и Сергей Цивилёв подписали на VII Восточном экономическом форуме 6 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.

Дарья Драй ИА REGNUM ВЭФ-2022

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Сотрудничество запланировано на три года. Приамурье и Кузбасс намерены совместно развивать промышленность, ЖКХ, строительство и ремонт дорог, транспорт и связь, образование, науку, культуру, туризм, а также инвестиционный потенциал.

«Знаем, что Кемеровская область, как и мы, заинтересована в развитии БАМа и Транссиба. Хорошо, что вы готовы поддержать наш крупный международный проект — железнодорожный мостовой переход Джалинда — Мохэ. Наше сотрудничество этим не ограничивается, мы рассчитываем на расширение поставок химического, нефтехимического, котельного и горно-шахтного оборудования, а также плодотворную работу в развитии других различных сфер», — отметил Василий Орлов.

Сергей Цивилёв подчеркнул, что межрегиональные связи приобретают особую значимость в условиях жесткого санкционного давления. Он также отметил, что Кемеровская и Амурская области сотрудничают уже три года, а теперь акцент во взаимодействии будет сделан на приоритетах в сложившейся ситуации.

«Перед нами стоят общие задачи — выстроить логистику, найти рынки сбыта, наладить выпуск импортозамещающей продукции. Вместе решить эти задачи получится гораздо быстрее и проще», — сказал Сергей Цивилёв.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область также договорилась сотрудничать с Якутией. Соместным проектом регионов станет строительство нового моста в Китай между населёнными пунктами Джалинда (Сковородинский район) и Мохэ (процинция Хейлунцзян).