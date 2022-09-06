Пекин, 6 сентября, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Китайский производитель вакцин Sinovac заявил, что он планирует представить данные о безопасности и иммуногенности, полученные в ходе клинических испытаний вакцины-кандидата против «Омикрон»-штамма нового коронавируса, соответствующим национальным органам и подать заявку на экстренное применение, сообщает 5 сентября газета Global Times.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Sinovac начала испытания на материковой части Китая и в Гонконге в апреле, говорится в заявлении компании, направленном в Global Times. Эта новость появилась в связи с тем, что во многих китайских городах наблюдается рост случаев заболевания «Омикроном», включая Гонконг, Шэньчжэнь на юге Китая и Чэнду на юго-западе Китая. Согласно данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, 4 сентября по всей стране было зарегистрировано 303 подтвержденных случая заболевания и 1317 бессимптомных носителя вируса.

Тем временем Институт общественного здравоохранения Чили одобрил клиническое исследование для оценки безопасности и иммуногенности вакцины-кандидата против «Омикрон»-штамма, и другого кандидата на трехвалентную инактивированную вакцину против COVID-19 от Sinovac в качестве пятой бустерной прививки, говорится в заявлении. Последняя является первой поливалентной инактивированной вакциной против COVID-19, которая была одобрена для клинических испытаний, говорится в заявлении.

Согласно заявлению, доклинические исследования на животных показали, что оба кандидата были безопасны и эффективны. В апреле вакцина-кандидат Sinovac против «Омикрона», прошла клинические испытания на материке и в Гонконге. Трехвалентный кандидат состоит из трех вариантов COVID-19 — исходного варианта, «Дельта»-варианта и «Омикрон»-варианта, говорится в заявлении компании.

В общей сложности Sinovac наберет 826 взрослых добровольцев и разделит их на две группы: одна группа из 576 человек, получит две оригинальные инактивированные прививки Sinovac и две другие бустерные прививки мРНК или аденовирусную вакцину; другая группа из 250 человек получит четыре прививки Sinovac, говорится в заявлении.

Согласно заявлению, каждому добровольцу будет сделана пятая прививка оригинальной инактивированной вакцины Sinovac, трехвалентной вакцины-кандидата, или вакцины-кандидата от «Омикрон»-штамма. Испытания предоставят надежные данные для исследований и разработки вакцин, специально предназначенных для лечения мутаций COVID-19, говорится в заявлении.

В августе институт общественного здравоохранения Чили одобрил использование инактивированной вакцины Sinovac для детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, что делает его вторым регионом после Гонконга, который одобрил использование. На сегодняшний день вакцина Sinovac была применена к детям и подросткам в 14 странах и регионах, защитив более 130 млн несовершеннолетних людей, говорится в заявлении.