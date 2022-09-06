Анкара, 6 сентября, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Турецкая компания Baykar Makina в октябре начнет поставки своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2 в Польшу, заявил генеральный директор организации Халук Байрактар в интервью агентству Anadolu.

Bayhaluk Bayraktar TB2

По его словам, из-за новых параметров, которые были запрошены польской стороной, для выполнения заказа потребуется дополнительное время. Речь идет об особенностях в передаче информации и полезной нагрузке радаров.

Байрактар отметил, что в Польше будут созданы условия для всестороннего обслуживания поставляемых аппаратов. Он подчеркнул, что польский рынок, его с высоким закупочным потенциалом и внушительными инвестициями, является привлекательным и очень важным для турецкой компании.

Глава организации подчеркнул, что также подходит к концу процесс обучения специалистов, которые будут работать с этими беспилотниками.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа Халук Байрактар допустил, что его компания может поставлять свои России свои БПЛА Bayraktar.