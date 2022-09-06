Москва, 6 сентября, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Планы главы британского МИД Лиз Трасс, избранной премьер-министром страны, по изъятию российских активов приведет к бегству капитала из самого Соединенного Королевства, заявил глава второго европейского департамента Министерства иностранных дел России Сергей Беляев.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Любые политически мотивированные изъятия активов почти неминуемо вызовут бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции: если там обворовывают одних, то где гарантии, что так не поступят и с другими?» — приводит его слова РИА Новости.

Дипломат добавил, что пока в Великобритании даже не существует правовых основ для изъятия замороженных активов. Это может привести к необратимым последствиям для Соединенного Королевства как международного финансового центра. Также, считает Беляев, подобные планы могут привести к социальному взрыву внутри страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что британские власти работают над вопросом конфискации замороженных российских активов для передачи их киевскому режиму. С российской стороны назвали подобные инициативы прямым воровством и пообещали принять ответные меры.