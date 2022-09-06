Гонконг, Китай, 6 сентября, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Высокий суд Гонконга заслушал 5 сентября дела пяти обвиняемых, которые ранее признали себя виновными в «заговоре с целью свержения государственной власти». Дело о печально известной политической стратегии «35-плюс», в которой были замешаны бывшие политические деятели и сепаратисты Джошуа Вонг, Элвин Ен и Бенни Тай, является крупнейшим в своем роде со времен принятия Закона о национальной безопасности (NSL) для Гонконга, сообщает 6 сентября газета Global Times.

Протесты в Гонконге

В Высоком суде Гонконга трое бывших законодателей, в том числе Элвин Ен, заявили суду, что они хотят, чтобы им был вынесен приговор в досудебном порядке. Трое бывших политических деятеля были среди 29 сепаратистов, которые ранее признали себя виновными в августе в «заговоре с целью свержения государственной власти» в рамках печально известной политической стратегии «35-плюс».

После их признания вины дело было передано в Высокий суд Гонконга для вынесения приговора. Остальные 18 обвиняемых, которые не признали себя виновными, предстанут перед Высоким судом. На слушаниях 5 сентября также рассматривались дела еще двух человек, которые планируют признать себя виновными — Джошуа Вонга и Тэма Так-чи.

Это дело — крупнейшее с момента вступления в силу Закона о национальной безопасности (NSL) для Гонконга — имеет большое символическое значение, поскольку признание вины более чем половиной обвиняемых показало, что обвинение может представить веские доказательства, а обвиняемые окажутся в невыгодном положении, если они продолжат настаивать на своей невиновности, некоторые юридические эксперты сказали.

Так называемая стратегия «35-плюс» признана как незаконные праймериз, которые были направлены на то, чтобы парализовать правительство Гонконга и вызвать конституционное кризис с участием внешних сил, заявили официальные лица и эксперты.