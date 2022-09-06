Тегеран, 6 сентября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Исламская Республика Иран собирается создать линию по производству автомобилей в Армении по итогам реализации проекта, который был предложен иранской Организацией содействия торговле (TPO). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Согласно официальному сайту TPO, ранее председатель организации АлирезаПейманпак и заместитель министра экономики Армении Нарек Терян обсудили развитие торговых обменов, поиск альтернативных путей транзита товаров, продвижение бартерной продукции, создание производственной линии автомобилей иранского производства в Армении, а также налаживание совместного производства бытовой техники и электронных инструментов.

Иранский чиновник отметил, что один из иранских автопроизводителей заинтересован в создании производственной линии в Армении, подчеркнув: «Учитывая тот факт, что соседняя страна является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), этот шаг может гарантировать значительные достижения для обеих стран».

«В середине октября иранская торговая делегация будет направлена в Ереван одновременно с открытием в Армении торгового центра Исламской Республики», — сказал он, выразив надежду, что создание центра будет способствовать расширению двусторонних торговых связей.