Москва, 6 сентября, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Движение поездов приостановлено на ряде участков «синей», «голубой» и «салатовой» линий московского метрополитена, сообщает пресс-служба столичного дептранса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«Из-за повреждения электрического кабеля при проведении работ сторонней организацией временно нет движения поездов: на участке Арбатско-Покровской линии (3) от «Парка Победы» до «Пятницкого шоссе»; на Филевской линии (4)», — рассказали в департаменте.

Кроме того, движение отсутствует на участке Люблинско-Дмитровской линии (10) от «Чкаловской» до «Петровско-Разумовской». Для перевозов пассажиров дептранс запустил бесплатные автобусы КМ.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа вход и выход на станцию московского метро «Владыкино» закрыли по требованию полиции. Поезда проезжали станцию без остановок. Других подробностей о закрытии станции не сообщалось.