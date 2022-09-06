Анкара, 6 сентября, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Рост цен на электроэнергию в Европе влияет и на турецкую экономику, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу агентству Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Энергетические цены, конечно, влияют и на нас. В частности, цены на газ и в других сферах выросли в три или четыре раза. В итоге, это проблема мира, а ее решение в наших руках», — заявил он.

Чавушоглу добавил, что ситуация в Турции с энергоносителями и тарифами на электроэнергию не сильно лучше, чем в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее годовая инфляция в Турции ускорилась до 80,21% по итогам августа против 79,5% в июле 2022 года. При этом во втором квартале 2022 года турецкая экономика показала быстрый рост. С апреля по июнь 2022 года ВВП республики вырос на 7,6%.