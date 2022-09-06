Уссурийск, Приморский край, 6 сентября, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Под Уссурийском в Приморье 5 сентября во время учений «Восток-2022» случилось ЧП — перевернулся грузовик с военными.

Mil.ru Военные учения вооруженных сил России

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По информации телеграм-канала «Владивосток №1», ДТП с «Уралом» произошло на одном из военных полигонов, пострадали 24 человека. Всех доставили в больницу для оказания медицинской помощи. После осмотра врачей, 23 военнослужащих госпитализировали, одному назначили амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, в рабочей повестке президента России Владимира Путина во Владивостоке запланирован ряд мероприятий, в числе которых посещение военных стратегических командно-штабных учений «Восток-2022».