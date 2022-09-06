Владивосток, 6 сентября, 2022, 06:05 — ИА Регнум. В рабочей повестке президента России Владимира Путина во Владивостоке запланирован ряд мероприятий, в числе которых посещение военных стратегических командно-штабных учений «Восток-2022», заседание президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях и другие, сообщается на сайте Кремля.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

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На площадке VII ВЭФ 6 сентября Путину представят интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеоконференции резидентов ТОРов, готовых к запуску своих производств. Далее в режиме ВКС состоится общение президента с модераторами ключевых сессий форума. Также Владимир Путин проведёт рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

7 сентября президент выступит на пленарной сессии форума, тема которого в этом году — «На пути к многополярному миру». Вместе с главой государства в ней примут участие председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства, главнокомандующий вооружёнными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и председатель постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

С видеоприветствиями к участникам сессии обратятся премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб, премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинь.

В течение дня также запланированы двусторонние встречи Владимира Путина с зарубежными лидерами. Состоится обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, на VII ВЭФ 6 сентября стартует основная деловая программа.