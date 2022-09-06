Тирана, 6 сентября 2022, 06:51 — REGNUM Президент Албании Байрам Бегай 5 сентября вручил государственную награду Албании, орден имени просветителя Наима Фрашери, певице Рите Оре.

Блерим Бегай
Блерим Бегай
nato.int

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, певицу наградили «в знак высокой оценки ее вклада в распространение артистических и человеческих ценностей через искусство», а также «в благодарность за ее деятельность в роли почетного посла Албании по вопросам национального и глобального значения».

6 сентября в Тиране на площади Скандербега состоится масштабный концерт Риты Оры. Арилена Ара, Бебе Реджа, Дуа Липа и Рита Ора — знаменитейшие албанские певицы, поднявшиеся на вершину мирового Олимпа поп-музыки. Певицы нередко используют тексты песен на албанском языке и не скрывают свою национальность.

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