Дакка, , 06:00 — REGNUM В столице Бангладеш Дакке состоялся прием, посвященный 25-й годовщине возвращения Гонконга Китаю, сообщает 5 сентября агентство Синьхуа.

Флаг Гонконга

В мероприятии, состоявшемся 2 сентября, приняли участие около 300 представителей правительства Бангладеш, деловых кругов, средств массовой информации и китайской общины. Мероприятие было организовано Канцелярией экономики и торговли Гонконга в Бангкоке в сотрудничестве с Ассоциацией зарубежных китайцев в Бангладеш.

Это была первая инициатива правительства Специального административного района (САР) Гонконг по продвижению Гонконга в Южной Азии. Глава САР Джон Ли, главный секретарь администрации Чан Квок-ки, финансовый секретарь Пол Чан и министр торговли и экономического развития правительства САР Алджернон Яу выступили с записанными ранее речами.

Посол Китая в Бангладеш Ли Цзимин сказал, что Гонконг добился всестороннего прогресса и достиг новых высот за последние 25 лет. По его словам, сейчас Гонконг играет уникальную роль в национальных инициативах Китая в области развития, таких как 14-я Пятилетка, развитие района Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао и высококачественное сотрудничество в рамках инициативы «Пояса и пути».

При тщательной и точной реализации принципа «одна страна, две системы» легенда о Гонконге, несомненно, будет жить еще долго, сказал китайский дипломат. Ли сказал, что Гонконг и местные деловые партнеры могут в полной мере использовать свои соответствующие преимущества для поиска взаимовыгодных возможностей.

Посол Китая пришел к выводу, что Гонконг, «Жемчужина Востока», будет продолжать поражать мир. В то же время Бангладеш, «Жемчужина Субконтинента», также возвышается над Бенгальским заливом. Две жемчужины могут сиять вместе и освещать друг друга, сказал он.