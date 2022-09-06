Лос-Анджелес, США, 6 сентября, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Марк Хэмилл, озвучивший Джокера в англоязычной версии мультсериала «Бэтмен» (Batman: The Animated Series) компании Warner Bros. Animation, отметил 30-летие шоу. Публикацию актёр разместил в соцсети 5 сентября.

Pxhere.com Бэтмен

«Очень благодарен за то, что был частью этого», — написал Хэмилл. Актёр разместил публикацию в ответ на пост фанатского сообщества Batman: TAS, которое напомнило, что первая серия шоу вышла в эфир телеканала Fox 5 сентября 1992 года.

Напомним, всего Warner Bros. Animation выпустила четыре сезона «Бэтмена». Последний эпизод анимационного сериала Fox показал 15 сентября 1995 года. В основу визуального стиля шоу легли работы художника Брюса Тимма. Стоит отметить, что на роль Джокера в «Бэтмене» изначально взяли британского актёра Тима Карри, впоследствии его заменили на Хэмилла. В качестве кандидатов на эту роль также рассматривались Робин Уильямс и Уиллем Дефо.