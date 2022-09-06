Вашингтон, 6 сентября, 2022, 04:10 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что не считает необходимым внесение России в американский перечень стран — спонсоров терроризма, заявил корреспондент агентства Reuters Джефф Мейсон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«На вопрос о том, нужно ли причислить Россию к государствам — спонсорам терроризма, Байден ответил «нет», — заявил он.

Напомним, ранее в США ряд конгрессменов призвали американский Госдеп и президента страны Джо Байдена внести Россию в перечень государств — спонсоров терроризма. По данным американских СМИ, инициативу негативно оценил глава Госдепартамента Энтони Блинкен, так как это может создать проблемы для предприятий США, ведущих бизнес с Россией.

В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подобные решения американских властей приведут к жесткому ответу со стороны Москвы.