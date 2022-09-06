Вашингтон, 6 сентября, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Террористическую атаку у посольства России в Кабуле, в результате которой погибли два сотрудника российской дипмиссии, осудили Соединённые Штаты. Об этом 5 сентября заявил спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM США. Антитеррор

«США осуждают теракт, совершенный сегодня утром у посольства России в Кабуле, и я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям погибших или раненых. Это насилие не имеет смысла», — написал Уэст.

Напомним, взрыв около здания консульского отдела посольства России в Кабуле произошёл утром 5 сентября. В результате теракта погибли два сотрудника российского посольства, а также десять местных жителей, которые оформляли документы для учебы в России. Глава МИД Сергей Лавров выразил надежду на то, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание.