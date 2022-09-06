Уагадугу, , 01:48 — REGNUM По меньшей мере 35 человек погибли на севере Буркина-Фасо в результате взрыве автомобиля 5 сентября, говорится в заявлении временного правительства африканской республики.

Взрыв (сс) Will Russell

Инцидент произошел между городами Джибо и Бурзанга. Автомобиль двигался в составе колонны и подорвался на самодельном взрывном устройстве, установленном на дороге.

Конвой направлялся в столицу страны Уагадугу и перевозил провизию. Еще 37 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в провинции Хиран в центральной части Сомали был атакован автомобильный конвой с продовольствием и питьевой водой. Из-за прогремевшего взрыва погибли 20 человек.

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