Тегеран, 6 сентября, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Иран решительно осуждает террористический акт возле российского посольства в афганской столице Кабуле, заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани, сообщает агентство Mehr.

Иран

Дипломат выступил с соболезнованиями в адрес семей погибших российских граждан, а также выразил поддержку правительству России. Также Канаани призвал власти Афганистана принять серьезные меры для обеспечения безопасности дипломатических миссий в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 5 сентября возле здания консульского отдела посольства России в Кабуле произошел мощный взрыв. В результате теракта погибли двое сотрудников российской дипмиссии, а также десять местных жителей, которые оформляли документы для учебы в России. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).