Нью-Дели, 6 сентября, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Индия тщательно изучит целесообразность поддержки идеи, предложенной «Большой семеркой», о введении ограничения цен на российскую нефть. Об этом заявил индийский министр нефти и газа Хардип Сингх Пури в интервью телеканалу CNBC.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

По его словам, ведутся интенсивные споры, связанные с большим количеством вопросов. Пури отметил, что пока остается полностью неизвестным точный состав стран, которые согласятся на такой шаг. Кроме того, не совсем ясно, какую ситуацию это вызовет на рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября министры финансов G7 подтвердили план установить потолок цен на нефть из России и призвали остальные страны поддержать инициативу. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони рассказал, что ЕС должен ввести лимит на сырую российскую нефть с 5 декабря 2022 года, а на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года.