Приштина, Сербия, , 23:41 — REGNUM Заместитель премьер-министра Косово Бесник Бислими и министр образования Косово Арберие Нагавци 5 сентября посетили Прешевскую долину в Центральной Сербии.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, чиновники посели Албанский национальный совет в муниципалитете Буяновац, а также провели встречу с депутатом Народной скупщины Сербии Шаипом Камбери. Они также посетили начальную школу в Терноце в муниципалитете Прешево.

Визит произошел параллельно с посещением Косовской Митровицы премьер-министром Сербии Аной Брнабич, первым визитом премьер-министра Сербии в Косово за шесть лет.

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